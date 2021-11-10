الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، بتخريج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة بالتعاون مع أكاديمية الميدالية الذهبية.



وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل الذي رعى الحفل، إن مشاريع الطاقة المتجددة من المشاريع الرائدة بالمملكة، وتتميز بها عربيا وإقليميا ودوليا. وأضاف أن الوزارة حولت عددا كبيرا من المساجد للعمل بالطاقة المتجددة، ما يؤكد حاجتها لتدريب موظفيها في مديرية الطاقة بما ينعكس إيجابا على تخفيض فاتورتها البالغة 2 .1 مليون دينار شهريا، بنسبة 40 بالمئة.

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