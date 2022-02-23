الملك عن القضية الفلسطينية: لولا الأردن لكان الوضع مختلفا

الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إن الأردن على اشتباك بشكل يومي حول المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأكد جلالته خلال لقائه عددا من الصحفيين، الأربعاء، أن الأردن يبذل كل الجهود من أجل حمايتها ورعايتها، مشددا على أن موقف المملكة واضح ولم يشُبه الغموض.



وأعرب جلالته عن ثقة الأردن بما يقوم به لحماية المقدسات والدفاع عن القضية الفلسطينية، “ولولا الأردن لكان الوضع مختلفا تماما”.

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