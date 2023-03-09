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الخميس، 09-03-2023 05:28 م

الإفتاء تنظم حملة للتبرع بالدم

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 الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الإفتاء العام اليوم الخميس، وبالتنسيق مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة، واللجنة الاجتماعية في الدائرة، حملة تبرع بالدم بمشاركة عدد من موظفي الدائرة من خلال وحدة التبرع المتنقلة.

وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، إن الدائرة ارتأت إطلاق الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية، ومساهمتها في خدمة المجتمع المحلي ولتحقيق الهدف الوطني المتعلق بصحة المواطن.

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