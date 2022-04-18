الإفتاء توضح حكم صيام المريض الذي لا يطيق

الوكيل الإخباري - بينت دائرة الإفتاء العام حكم صيام المريض الذي لا يطيق، مبينة أن من كان فيه صومه الهلاك يجب أن يفطر وأن يدفع فدية عن الأيام التي افطر بها.



وأوضحت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3499) أن المريض إذا صام مع مرضه فصومه صحيح، ولكنه يأثم إذا علم أن الصوم يضر به كثيراً.

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