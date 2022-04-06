الإقبال على القطايف بلغ ذروته خلال أول أيام رمضان

الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج اللازمة لعمل المخابز، من زيوت وسكر، لم ينعكس على أسعار منتجات معظم المخابز.

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وبيّن الحموي اليوم الأربعاء، أن الخبز بنوعيه العربي الكبير والطابون، مسعّر عند 32 قرشاً للكيلو قبل التغليف، و35 قرشاً للكيلو قبل التغليف، لكلا النوعين على التوالي، مشيراً إلى أن باقي أنواع الخبز والحلويات غير مسعرة، وتخضع للمنافسة بين المخابز.



وأوضح أن الإقبال على مادة القطايف تحسن هذا العام مقارنة مع العامين الماضيين، وبلغ ذروته خلال اليوم الأول، لتوق المستهلكين لهذا النوع من الحلويات، مشيراً إلى عمل غالبية المخابز على مدار الساعة حتى موعد آذان المغرب.



ويبلغ عدد المخابز العاملة في محافظات المملكة قرابة 2000 مخبز، تشمل الآلية ونصف الآلية والحجرية.