الجمعة 29-09-2023
الوكيل الاخباري

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نحو 4 مليار دينار قيمة مستوردات الأردن المعفاة جمركيا في 2022

ليس الألعاب النارية.. صديق عريس حريق نينوى يفجر مفاجأة بشأن سبب الكارثة

الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بالهجوم الإرهابي في باكستان

الخارجية تدين هجوم ارهابي وانفجار داخل مسجد في باكستان

112 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة في الأردن

بيان هام من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة بشأن تطعيم الاطفال

زلزال جديد يضرب تركيا

التفاصيل الكاملة للتقديم على الجامعات الأردنية

البريد الأردني يحذر المواطنين من رسائل مزّيفة

الجمعة، 29-09-2023 04:08 م

الاحتفال بيوم السياحة العالمي في عجلون

1695983472374


الوكيل الاخباري - احتُفل، اليوم الجمعة، في ساحة قلعة عجلون، بيوم السياحة العالمي الذي جاء هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

اضافة اعلان


وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي رعى فعاليات الاحتفال، إنه يتم العمل ضمن توجهات جلالة الملك لتحقيق الإنجازات وتذليل العقبات أمام المشاريع السياحية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمساهمة في توفير فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية كافة، لتبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تسهم بالحفاظ على البيئة والميزات التي تمتاز بها المحافظة.


وبين أهمية هذا اليوم، من أجل تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة في ظل النهضة التي تشهدها المحافظة والإقبال المتزايد من قبل الزوار والسياح محليا وخارجيا، وخصوصا على مشروع التلفريك والقلعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1663336138150

حملة لإزالة الأنقاض على جوانب الطرق في دير أبي سعيد

xRfIpJQ567MX4pqKmkXruX8CM6vt2lxEvpcTdV6L

نحو 4 مليار دينار قيمة مستوردات الأردن المعفاة جمركيا في 2022

514196

الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بالهجوم الإرهابي في باكستان

1695983771830

الفحيص: إزالة بسطات ولافتات للحفاظ على السلامة العامة

50315_14_1678986305

الخارجية تدين هجوم ارهابي وانفجار داخل مسجد في باكستان

356847_0_1573024082

112 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة في الأردن

أخبار متعلقة
345872_1_1693575379

ما هي عقوبة إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن ؟

1693568216993

مذكرة تعاون بين جيديكو وغرفة تجارة وصناعة تونس

Security

جودبي يطلق مسابقة دولية متخصصة بالأمن السيبراني

F44gPnxX0AACpYp

الأردن يؤكد دعمه للجهود العربية التكاملية

820232913351315116301

الخرابشة : 5 اعتداءات على ممرضين خلال العام الحالي

64f0d9bb4c511

منظمة الصحة العالمية تثمن الدعوة الملكية لتكثيف الجهود لمكافحة التدخين