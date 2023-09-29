الاحتفال بيوم السياحة العالمي في عجلون

الوكيل الاخباري - احتُفل، اليوم الجمعة، في ساحة قلعة عجلون، بيوم السياحة العالمي الذي جاء هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

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وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي رعى فعاليات الاحتفال، إنه يتم العمل ضمن توجهات جلالة الملك لتحقيق الإنجازات وتذليل العقبات أمام المشاريع السياحية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمساهمة في توفير فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية كافة، لتبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تسهم بالحفاظ على البيئة والميزات التي تمتاز بها المحافظة.



وبين أهمية هذا اليوم، من أجل تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة في ظل النهضة التي تشهدها المحافظة والإقبال المتزايد من قبل الزوار والسياح محليا وخارجيا، وخصوصا على مشروع التلفريك والقلعة.