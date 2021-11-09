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الثلاثاء، 09-11-2021 02:25 م

الاردن يحيي غداً الذكرى الثانية لاستعادة الباقورة والغمر

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -يصادف يوم غد الأربعاء الموافق 10 تشرين الثاني الذكرى الثانية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر بعد أن أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل باستخدامها ، ضمن اتفاقية معاهدة السلام الموقّعة بين الطرفين في عام 1994 (وادي عربة) .

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وكان جلالة الملك قرر في 21 تشرين الأول 2018، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، وأكد جلالته في 10 من تشرين الثاني  2019، في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة 18 انتهاء العمل بالملحقين.


وقال الملك على تويتر إن "سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار"، بعد زيارته في 11 تشرين الثاني 2019، برفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، منطقة الباقورة شمالي الأردن.


وتبلغ مساحة الباقورة 820 دونما في شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، احتلتها إسرائيل عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام.


أما الغمر، فتقع في وادي عربة بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، بمساحة 4235 دونما، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.

 




 

 


 

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