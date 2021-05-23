الاستهلاكية المدنية: تخفض أسعار200 سلعة بدءا من يوم غد

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية، بنسب متفاوتة تتراوح من 7 الى 36 بالمئة، بدءاً من صباح يوم غد الاثنين وحتى الثالث من حزيران المقبل.

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وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأحد، أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة والبالغ عددها 67 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.



ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات. واضاف ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.



وتشمل التخفيضات (زيت دوار الشمس، ارز متوسط الحبة، ارز بسمتي، سكر طعام، حليب بودرة، اجبان والبان، عسل طبيعي، شاي ميداليات، مكعبات وبودرة مرقة الدجاج، عصير طبيعي، بيض المائدة، طحينية وحلاوة، حبوب وبقوليات، معكرونة وشعيرية، طحين، فول وحمص بالطحينية، مربيات، جميد سائل، بهارات متنوعة، حليب طويل الأمد، خل صناعي، رب البندورة، كاتشب ومايونيز، زعتر بلدي، تونة وسردين ومشروبات غازية).



واشار الى توفر عروض وتخفيضات على مواد المنظفات والشامبوهات والصابون والورقيات وفوط الاطفال وكمامات طبية.



وأوضح القضاة أن كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها. وطالب مرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق وتحميل تطبيق أمان، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.