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الإثنين، 22-01-2024 02:32 م

الاستهلاكية المدنية: تخفيضات على 350 سلعة بنسبة تصل لـ 50%

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة بنسب تتراوح بين 10 و50 % اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الموافق للثالث من الشهر المقبل.

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وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم الاثنين، إن العروض والتخفيضات كافة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.


ودعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.


وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من احتمالية ارتفاع الأسعار.


وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق


 




 

 


 

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