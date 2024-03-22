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الجمعة، 22-03-2024 04:01 م

تخفيضات على أكثر من 450 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عربا


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 450 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد السبت وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق للثالث من نيسان المقبل، بنسب تتراوح بين 9 - 50%.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان الجمعة، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.


وبين القضاة، أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر رابط إلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و(آي أو إس) تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).


وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوص المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

 


 




 

 


 

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