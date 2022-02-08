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الثلاثاء، 08-02-2022 11:57 ص

الاقتصاد الرقمي: المواطنون استقبلوا 280 مليون رسالة قصيرة عام 2021

رسائل


الوكيل الإخباري - استقبل المواطنون نحو 280 مليون رسالة تم إرسالها عن طريق البوابة الخاصة بالرسائل القصيرة "اس.ام.اس" العام الماضي.

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ووفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء، تنوعت الرسائل الى 277 مليونا و599 الفا و398 رسالة محلية صادرة من المؤسسات، و 142219 رسالة للرد على المواطنين، كما بلغ عدد الرسائل الدولية الصادرة من المؤسسات مليونا و11 الفا و426 رسالة.


يذكر أن بوابة الرسائل القصيرة، هي قناة اتصال مجانية تعتبر الأكثر انتشارا بين مختلف شرائح المجتمع الأردني، حيث لا تتطلب أية هواتف خاصة (ذكية) او الاتصال بشبكة الانترنت.


وتقدم بوابة الرسائل القصيرة خدماتها المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تصل إلى 94 مؤسسة ودائرة حكومية، "وزارة الصحة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الامن العام، أمانة عمان الكبرى، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وزارة العمل، وزارة السياحة والآثار، وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات الحكومية".


وبينت الوزارة أن بوابة الرسائل القصيرة لعبت دورا فاعلا و استثنائيا في التعامل مع الجائحة منذ ظهورها، حيث تم إرسال رسائل قصيرة بجميع أنواعها للمواطنين والمقيمين، إذ بلغ عدد الرسائل الصادرة من وزارة الصحة العام الماضي نحو 200 مليون رسالة يتعلق معظمها بالمطاعيم، ونتائج فحوصات كورونا.


واضافت ان الرسائل القصيرة تتنوع إلى الرسائل الصادرة من المؤسسات الحكومية إلى المواطنين ( كالرسائل التوعوية ،الترويجية ،الإعلان عن حالة معاملة)، ورسائل الرد على المواطنين، التي يرسلها المواطن لطلب معلومة معينة من خلال الرقم 94444، ومن ثم يستقبل المواطن رسالة متعلقة بالمعلومة التي استعلم عنها.


 




 

 


 

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