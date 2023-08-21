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الإثنين، 21-08-2023 03:50 م

افتتاح المعرض البيضاوي التعليمي بعمان

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الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، المعرض البيضاوي التعليمي الدولي، الذي عقد في عمان بمشاركة 30 جامعة ومؤسسة تعليمية أردنية ومصرية ودولية.

ووفقا لبيان الاتحاد اليوم الاثنين، يهدف المعرض الذي نظمه المكتب البيضاوي بدعم من وزارة التعليم العالي المصرية، الى استقطاب الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم وذويهم، لتشجيعهم على الالتحاق بالجامعات الأردنية والمصرية والدولية، عبر التأكيد على الميزات المتوفرة في البيئة التعليمية والمعيشية.

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