الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 05:08 م

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يتفقد لواء الجيزة

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الوكيل الاخباري - تفقد مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال الفايز ومدير مديرية المشاريع في الصندوق المهندس خالد المرافي ومدير مديرية زراعة الجيزة المهندس عدنان الخالدي، اليوم الخميس، نادي العين الرياضي في لواء الجيزة وجمعية سيدات ارينبة الشرقية التعاونية وجرى بحث إمكانية دعم المرأة وتعزيز دورها في البادية الأردنية.

وقال الفايز إن هذه الزيارة جاءت تحقيقاً لأهداف الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية وسعيه الدؤوب لدعم المرأة وتعزيز دورها التنموي في البادية الأردنية والخطوة الرائدة في تولي أول سيدة من البادية الأردنية رئاسة ناد رياضي.

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