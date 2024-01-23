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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 23-01-2024 06:45 م

الامن العام يعلق على فيديو مركبة مخالفات السير السرية - شاهد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مركبة مدنية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات المرورية تعود لمديرية الامن العام تقوم برصد مخالفات السير للسائقين في العاصمة عمان .

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بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان هذا الاجراء يعود لفترة قديمة من الوقت يصل الى 10 سنوات وان الفيديو لا يوجد فيه اي جديد .

 

 

 

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