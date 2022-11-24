مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن ادارة مكافحة المخدرات، مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة وبتوجيهات من القيادات الأمنية ولا تهاون في ذلك .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 17/11/2022 ولغاية 23/11/2022 تم التعامل مع 150 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 294 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .



وأكّد أنّه ضُبط خلال تلك القضايا 210 كغم من مادة الحشيش المخدرة، ومليونا حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة واربع الاف حبة من الحبوب المخدرة ، و 600 غرام من مادة الكريستال المخدرة ، ومجموعة أشتال من مادة الماريجوانا المخدرة ومجموعة أسلحة نارية.



وعلى الصعيد العلاجي بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات هذا الاسبوع 18 حالة ما بين دخول ومراجع .



وفي ذات السياق نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 50 نشاطاً توعوياً لهذا الاسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة .



وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي كافة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطي وترويج واتجار، وتسخر لذلك كافة الامكانيات.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

