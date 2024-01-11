"البترا التنموي" يبحث مطالب أم صيحون

الوكيل الاخباري - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الخميس، لقاءً مع شيوخ ووجهاء منطقة أم صيحون، لإطلاعهم على خطط السلطة وإنجازاتها، ومناقشة مطالب وقضايا تتعلق بالمنطقة.



وعرض رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات خلال اللقاء، لأبرز خطط وتصورات السلطة للاستمرار في تنظيم العملية السياحية في منطقة البترا بشكل كامل، والاستمرار بإزالة المخالفات والإعتداءات في المحمية الأثرية.

اضافة اعلان



وأشار إلى أن التنمية المستدامة والعادلة وسيادة القانون، تعد أولوية قصوى لدى السلطة، مؤكدا الاستمرار في إنفاذ القانون ومعالجة أي مخالفة وفقاً للقانون وضمن سيادته وبما يحافظ على الموقع الأثري.