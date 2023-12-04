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الإثنين، 04-12-2023 05:27 م

بيان صادر عن وزارة المياه

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه، عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة كافة، وسيتم دراسة العرض من الناحيتين الفنية والمالية لتنفيذ المشروع.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أنه وبحضور وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، ولجنة الشراء الخاصة للمشروع المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6117 تاريخ 9/3/2022، جرى فتح العرض المقدم من شركة ميريديام سويز Meridiam Suez، لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، وبدأت اللجنة بدراسة العرض المقدم من الناحية الفنية ليصار إلى دراسة العرض المالي وإعلان النتائج خلال وقت قريب.

وبين ممثل الائتلاف جاد حريبي، أنه تم دراسة المشروع بجوانبه كافة، معرباً عن إرتياحه وسعادته بكافة الإجراءات المصاحبة لتقديم العروض.

وأكد أهمية المشروع على مستوى المنطقة والعالم لتحلية المياه، وأن الإئتلاف سيبذل كافة الجهود مع الجهات المعنية لإنجاحه.

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