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الخميس، 09-02-2023 06:13 م

"البر والإحسان" تقدم مساعدات طارئة لـ 100 أسرة ضمن حملة الشتاء

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الوكيل الاخباري - قدمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وفي إطار حملتها السنوية للشتاء، مساعدات طارئة للأسر المستهدفة، بهدف مساعدتها وتحسين أوضاعها المعيشية في ظل الظروف الجوية السائدة بمختلف مناطق المملكة.

وسلّم فريق الحملة المساعدات، بالتعاون مع متطوعي شبكة مراكز الأميرة بسمة للتنمية الـ 52 المنتشرة في محافظات وألوية المملكة، بالتنسيق مع غرف العمليات في المحافظات، لنحو 100 أسرة شملت مواد غذائية وبطاقات مدفوعة للمحروقات.

وفي مناطق الصريح بمحافظة إربد والقويرة بمحافظة العقبة قدمت الحملة مساعدات طارئة لأسرتين انهارت أسقف في منازلها وداهمتها الأمطار، اشتملت على فرشات وأغطية وصوبات وطرود غذائية، وبطاقات للمحروقات.

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