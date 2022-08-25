الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

التربية: اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس في مبحثي الرياضيات والعربي

سوق الخضار المركزي بلا بطيخ اليوم الخميس

تنبيهات من السير للسائقين في عمّان - تفاصيل

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزير العمل: 19608 أردني سجلوا على منصة العمل القطرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

العثور على جثة طبيبة داخل مستشفى الجامعة الأردنية والأمن يحقق

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن اليوم

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة ( أسماء)

أسعار الذهب الخميس في الأردن

الخميس، 25-08-2022 11:48 ص

البر والإحسان تنظم يوما طبيا مجانيا في المفرق غدا

32736d8942b52a6827006026d77abebd


الوكيل الاخباري- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، غدا الجمعة يوما طبيا مجانيا في منطقة أم القطين بمحافظة المفرق ضمن برنامج لمسة شفاء.

اضافة اعلان


ويبدأ اليوم الطبي الذي ينظم بالتعاون مع شركة أورانج الأردن والتنسيق مع مركز الأميرة بسمة للتنمية في المفرق، الساعة العاشرة والنصف صباحا في مدرسة أم القطين الثانوية المختلطة.


ويشتمل اليوم على تقديم خدمات طبية استشارية وعلاجية للمراجعين في المنطقة في تخصصات الباطنية والقلب، السكري، النسائية، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، الجلدية، الصدرية والعظام والروماتيزم والمفاصل.


ويشارك في اليوم الطبي، فريق طبي متخصص من متطوعي الحملة والمراكز والمختبرات الطبية والصيادلة المختصين، بالإضافة إلى متطوعين من اللجان الشبابية لمساعدة المرضى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
67d1da20cb592c021491e863ab24d1c3

أمسية ثقافية في إربد ضمن برنامج نماذج من الأدب النسوي

d9e827ad-decc-4951-9e18-ca0e2b6865e1

لجان خاصة تناقش مبادرات قطاعات التعدين والموارد المستدامة

6300b31daf835

البحرية الأردنية: تسرب المادة النفطية بدأ في منتصف الليل والتبليغ عنه تأخر

04DE2E52-4429-4F0D-9361-ACE10B796BCE

مركز الأزمات يحذر من الكتلة الهوائية الحارّة

طفلة 4

التربية: اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس في مبحثي الرياضيات والعربي

بطيخ

سوق الخضار المركزي بلا بطيخ اليوم الخميس

أخبار متعلقة
8202221101317333543129

الضمان تلتقي جمهورها في المفرق وجرش وعجلون والرمثا الثلاثاء والأربعاء

3f430bef-06a0-4d3d-babc-ac00920db5b5

الأمن: ضبط كميات ضخمة من الحبوب والحشيش في البادية الشمالية

1661167773849

ورشة في المفرق حول التخصصات المطلوبة والمشبعة

6deed31e-afe5-4b61-9bc7-fad31452cb9f

من هو عامل الوطن الذي كرمه نائب رئيس الوزراء لأمانته؟

6

عامل وطن يعيد حقيبة فيها مبلغ مالي ومصاغ ذهبي إلى أصحابها في المفرق

5202219194848778263769

كريشان: لن يتم شراء آليات مستعملة للبلديات