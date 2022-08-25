البر والإحسان تنظم يوما طبيا مجانيا في المفرق غدا

الوكيل الاخباري- تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، غدا الجمعة يوما طبيا مجانيا في منطقة أم القطين بمحافظة المفرق ضمن برنامج لمسة شفاء.

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ويبدأ اليوم الطبي الذي ينظم بالتعاون مع شركة أورانج الأردن والتنسيق مع مركز الأميرة بسمة للتنمية في المفرق، الساعة العاشرة والنصف صباحا في مدرسة أم القطين الثانوية المختلطة.



ويشتمل اليوم على تقديم خدمات طبية استشارية وعلاجية للمراجعين في المنطقة في تخصصات الباطنية والقلب، السكري، النسائية، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، الجلدية، الصدرية والعظام والروماتيزم والمفاصل.



ويشارك في اليوم الطبي، فريق طبي متخصص من متطوعي الحملة والمراكز والمختبرات الطبية والصيادلة المختصين، بالإضافة إلى متطوعين من اللجان الشبابية لمساعدة المرضى.



