البلبيسي: لقاح جدري الماء لا يحمي من جدري القرود

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي أن لقاح جدري الماء لا يمكن إعطائه للوقاية من فيروس جدري القرود.

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وأضاف البلبيسي اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن لقاح جدري الماء للأطفال من 12 - 15 شهر لا يعطى ضمن البرنامج الوطني للتطعيم .



ونوه أن الوزارة تعمل على إدخال لقاح جدري الماء لبرنامج التطعيم الوطني ضمن خطة الوزارة مشيرا إلى أن اللقاح يتم إعطائه في القطاع الخاص .



يشار إلى أن لقاح جدري الماء يعطى على جرعتين و يوصى بإعطائه للأطفال ضمن برامج التلقيح الروتينية حسب الجدول الزمني الجرعة الأولى بين عمر 12 - 15 شهر والجرعة الثانية بين عمر 4 - 6 سنوات.

