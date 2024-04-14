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الأحد، 14-04-2024 11:16 ص

البلقاء التطبيقية تحدد موعداً لاحقاً للطلبة الذين تعذر قدومهم للامتحانات بسبب إيقاف الطيران

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الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن تحديد موعد لاحق لعقد الامتحانات للطلبة خارج البلاد الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات اليوم الأحد  بسبب إيقاف رحلات الطيران بشرط تقديم عذر الكتروني .

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ونوه المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية الطلبة المتواجدين خارج البلاد ولم يتمكنوا من حضور الامتحان النصفي بسبب إيقاف رحلات الطيران يوم الأحد الموافق 2024/4/14، بضرورة تقديم عذر إلكتروني عن هذا اليوم الذي تغيب فيه عن الامتحان إلى عميد الكلية المعنية مرفقاً به صورة عن حجز التذكرة بالتاريخ المشار إليه فقط، وسيتم تحديد موعد لاحق لعقد الامتحانات.





 




 

 


 

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