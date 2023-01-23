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الإثنين، 23-01-2023 11:36 ص

وفق الحسابات الفلكية .. الطعاني يتوقع موعد أول أيام شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
توقع المتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء بجامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني أن يكون غرة شهر رمضان لعام 2023 الخميس الموافق 23 آذار المقبل وفق ما أشارت له الحسابات الفلكية .

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وأضاف الطعاني اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن هلال شهر رمضان المبارك سيولد بعد حدوث الاقتران أي في يوم الثلاثاء 29 من شعبان الموافق 21 آذار القادم في تمام الساعة 7:23 مساءً بتوقيت عمان.


وتابع" إن موعد تحري هلال شهر رمضان يصادف يوم الأربعاء الموافق 22 آذار 2023، وسيغرب الهلال الساعة 5:43 مساءا بتوقيت عمان، في حين أن غروب الشمس سيكون عند الساعة 5:55 مساءً،  وبالتالي ستكون رؤيته مستحيلة، ومن المتوقع أن يكون الأربعاء 22 آذار هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس 23 آذار هو أول أيام رمضان".


يصادف اليوم الإثنين غرة شهر رجب لعام 1444 هجرية، الموافق 23 كانون الثاني 2023.


 




 

 


 

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