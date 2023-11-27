الإثنين 27-11-2023
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الإثنين، 27-11-2023 11:19 ص

البلقاء التطبيقية تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة القوارب الخرسانية

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الوكيل الاخباري - كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني فريق كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية، الفائز بالمركز الأول في مسابقة القوارب الخرسانية التي نظمتها كلية الحجاوي، في جامعة اليرموك ومعهد الخرسانة الأميركي، بمشاركة 20 فريقا من 10 جامعات أردنية.

وهنأ العجلوني الطلبة الفائزين بالمسابقة، معربا عن اعتزاز وفخر الجامعة بالطلبة المتميزين، الذين يحققون نتائج متميزة في جميع المسابقات والأنشطة التي يشاركون بها داخليا وخارجيا.

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