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الأربعاء، 22-11-2023 02:03 م

البلقاء التطبيقية تعزز مشاركة الطلبة في العمل الحزبي

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الوكيل الاخباري - بدأت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بتنفيذ مشروع (سياسيو ميتر) لتعزيز مشاركة طلبة الجامعات في العمل الحزبي والعام.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي، إن الجامعة تعمل على تنفيذ الرؤى الملكية والتوجيهات الحكومية في تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية، من خلال عقد الورشات والمحاضرات التثقيفية لطلبتها، بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

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