الأحد 26-11-2023
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الأحد، 26-11-2023 01:42 م

العجلوني يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في المجال التعليمي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الأحد، مع وفد صيني من لجنة التعليم والعلوم والصحة والرياضة في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تعزيز التعاون في المجال التعليمي ورفد الأردن بالخبرات في مجال التعليم المهني والتقني.

ويمثل الوفد الذي ضم نائب رئيس اللجنة شانغ يونغ، والوزير الأسبق للتعليم المسؤول عن ملف التعليم في الصين زينغ فوزي، وعددا من أعضاء اللجنة ورئيس جامعة بكين للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور زو كون، ونائب مدير شركة هواوي في الأردن الدكتور إدريس النعيمات، والملحق الاقتصادي في السفارة الصينية، أعلى مؤسسة استشارية رسمية على المستوى الوطني في الصين.

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