الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور جامعة البلقاء التطبيقية

إطلاق مبادرة سفراء التعلم الإلكتروني في جامعة آل البيت

إدارة مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

الامن العام : اصابتان في مشاجرة مسلحة بالعقبة

برامج ماجستير MBA في أعمال الأردنية الأولى والوحيدة عربياً وضمن أفضل 200 عالميا

رئيس الوزراء يوعز بمعالجة المريض موسى بني فواز - وثيقة

تنقلات قضائية في الأردن - اسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

راصد جوي يرجح عودة الامطار الغزيرة للاردن بهذا الموعد

ابو السمن يستقبل مدير برنامج التعليم والشباب في الوكالة الأميركية للإنماء الدولي

الخميس، 29-12-2022 10:59 م

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور جامعة البلقاء التطبيقية

1220222717550193636497


الوكيل الاخباري - زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس جامعة البلقاء التطبيقية، والتقى برئيسها الدكتور أحمد فخري العجلوني ونواب الرئيس وعمداء كليات المركز وطلبة الجامعة.

وقال الدكتور محافظة، إن جامعاتنا الوطنية والطلبة محل اهتمام ورعاية جلالة الملك وحكومته التي تسعى لتطوير التعليم العالي في الأردن وجعله منارة ومقصدًا للطلبة من الدول الشقيقة والصديقة نظرًا لما تتمتع به جامعاتنا من سمعة عالمية وتتمتع به مملكتنا من أمن وأمان واستقرار في المنطقة.

وأضاف، أننا ندعم توجهات جامعة البلقاء التطبيقية في التعليم التقني رغم الكلف الكبيرة لهذا النوع من التعليم ونعي الصعوبات المالية التي تواجه بعض الجامعات الأردنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202227212029624874061

إطلاق مبادرة سفراء التعلم الإلكتروني في جامعة آل البيت

الأمن العام

إدارة مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

12202218115137798341861

الامن العام : اصابتان في مشاجرة مسلحة بالعقبة

wwwwwww

برامج ماجستير MBA في أعمال الأردنية الأولى والوحيدة عربياً وضمن أفضل 200 عالميا

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء يوعز بمعالجة المريض موسى بني فواز - وثيقة

720211116513296018769

تنقلات قضائية في الأردن - اسماء

أخبار متعلقة
www

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة

1601811050071

التربية تعلن قوائم المعلمين المستحقين للترفيع- رابط

12202227172140856358516

بدء مشروع مأسسة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة بالكرك

سيارة-اسعاف-للدفاع-المدني-أرشيفية

وفاة ثلاثيني بحادث تدهور في الكرك

eee

دورة تدريبية لمنتسبي مبادرة بصمات شبابية في العقبة

وزارة التربية والتعليم

محافظة يجري تشكيلات إدارية في التربية - اسماء