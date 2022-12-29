وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور جامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس جامعة البلقاء التطبيقية، والتقى برئيسها الدكتور أحمد فخري العجلوني ونواب الرئيس وعمداء كليات المركز وطلبة الجامعة.



وقال الدكتور محافظة، إن جامعاتنا الوطنية والطلبة محل اهتمام ورعاية جلالة الملك وحكومته التي تسعى لتطوير التعليم العالي في الأردن وجعله منارة ومقصدًا للطلبة من الدول الشقيقة والصديقة نظرًا لما تتمتع به جامعاتنا من سمعة عالمية وتتمتع به مملكتنا من أمن وأمان واستقرار في المنطقة.



وأضاف، أننا ندعم توجهات جامعة البلقاء التطبيقية في التعليم التقني رغم الكلف الكبيرة لهذا النوع من التعليم ونعي الصعوبات المالية التي تواجه بعض الجامعات الأردنية.

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