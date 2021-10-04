الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

موسكو لا تستبعد إعادة النظر في عقوبات مجلس الأمن ضد طالبان

البيئة تطلق مشروع الاحتفاظ بالهطولات المطرية في الأردن

إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

شاهد لحظة وصول جلالة الملك للقاء أبناء وبنات البادية الوسطى - فيديو

إعفاء رخص لافتة موقع البناء من الرسوم المترتبة عليها لسنوات سابقة

غرفة تجارة العقبة تفتح باب السوق الامريكي للصناعات والخدمات الوطنية

الامن العام : إصابة بالغة بحادث دهس

الصحة تكشف عن تحضيرات للبرنامج الخاص بالجرعة الثالثة

توضيح حكومي حول الزامية الجرعة الثالثة

تنظيم الاتصالات تحتفي بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي

الإثنين، 04-10-2021 06:13 م

البيئة تطلق مشروع الاحتفاظ بالهطولات المطرية في الأردن

w


الوكيل الاخباري -أطلقت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، مشروع "التقاط والحفاظ على الهطولات المطرية الغزيرة في الأردن"، خلال افتتاح ورشة عمل بحثية عن دراسة وتخطيط السيول المتوقعة جراء آثار التغير المناخي.

وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، خلال افتتاحه الورشة، إن الدراسة ستتناول مدينة عمان والمنطقة المنتهية بالبتراء على امتداد وادي عربة، مضيفا انها لن تقتصر على تحديد أماكن سيول الأمطار المتوقعة ومساراتها فقط، لكنها ستعمل أيضا على إيجاد حلول مبتكرة لجمع مياه هذه السيول للمساهمة في الأمن المائي ودرء خطرها و اجتناب أي كوارث محتملة بسببها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220192165247526805882

إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

pic_178732

شاهد لحظة وصول جلالة الملك للقاء أبناء وبنات البادية الوسطى - فيديو

3

إعفاء رخص لافتة موقع البناء من الرسوم المترتبة عليها لسنوات سابقة

e

غرفة تجارة العقبة تفتح باب السوق الامريكي للصناعات والخدمات الوطنية

920214192520718256150

الصحة تكشف عن تحضيرات للبرنامج الخاص بالجرعة الثالثة

92021300346428618644

توضيح حكومي حول الزامية الجرعة الثالثة

أخبار متعلقة
E9j6CN7WEAAHEbJ

مشروع حكومي جديد لتخفيف العبء عن محطة تنقية عين غزال

s

البيئة تطلق فعاليات المرحلة الثانية للحملة الوطنية للنظافة العامة

92021202112885452173

الأردن وتونس يوقعان اتفاقية بيئية

image

مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء

920215154642893796349

اختتام ورشات تعريفية حول فوائد إعادة تدوير النفايات

2_martinmuransky-shutterstock-2

البيئة: الأردن تخلص من ألفي طن مستنزفة لطبقة الأوزون