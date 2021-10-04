البيئة تطلق مشروع الاحتفاظ بالهطولات المطرية في الأردن

الوكيل الاخباري -أطلقت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، مشروع "التقاط والحفاظ على الهطولات المطرية الغزيرة في الأردن"، خلال افتتاح ورشة عمل بحثية عن دراسة وتخطيط السيول المتوقعة جراء آثار التغير المناخي.



وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، خلال افتتاحه الورشة، إن الدراسة ستتناول مدينة عمان والمنطقة المنتهية بالبتراء على امتداد وادي عربة، مضيفا انها لن تقتصر على تحديد أماكن سيول الأمطار المتوقعة ومساراتها فقط، لكنها ستعمل أيضا على إيجاد حلول مبتكرة لجمع مياه هذه السيول للمساهمة في الأمن المائي ودرء خطرها و اجتناب أي كوارث محتملة بسببها.

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