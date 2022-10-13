التدريب المهني: مهتمون بعقد اتفاقيات تدريب منتهي بالتشغيل مع القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - قال مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني أحمد مفلح الغرايبة، الخميس، لدى اجتماعه وفريق عمله مع مدير إحدى مصانع القطاع الخاص، أنّ المؤسّسة موجودة لخدمة أصحاب العمل وتوفير العمالة المهنية المطلوبة لديهم وفقاً للمهارات اللازمة في سوق العمل.

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وأكد الغرايبة استعداد المؤسّسة لتصميم البرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل واستحداث التخصصات الجديدة بعد اعتمادها من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص الذي يعتبر المولد لفرص العمل، لافتاً لأهمية تحقيق التكاملية بين جميع المؤسّسات والقطاعات التنموية، وتعاون المؤسّسة مع غرفة صناعة الأردن لاستحداث برامج جديدة ومعاهد تميز ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022-2025 في قطاعات المهن المطلوبة بالمخابز والصناعات البلاستيكية والكيماوية والأخشاب.



وأشار لأهمية برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته وزارة العمل، داعياً القطاع الخاص للتسجيل فيه والاستفادة من الدعم المتاح به للإسهام في توفير الفرص النوعية المستدامة للشباب.

