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الثلاثاء، 27-09-2022 07:23 م

التدريب المهني والسلط التقنية تبحثان تطوير برامج الدبلوم المهني

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، وعميد كلية السلط التقنية الدكتور عمر حياصات، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار الغرايبة، خلال اللقاء، إلى اهتمام المؤسّسة بتعزيز التعاون المشترك مع كلية السلط التقنية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية؛ لتطوير برامج غير تقليدية للدبلوم المهني والأكاديمي بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

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