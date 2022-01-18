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الثلاثاء، 18-01-2022 08:26 م

التربية ومبادرة مدرستي تكرمان الفائزين بمسابقة مشروع التوأمة الإلكترونية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أهمية التصدي للإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر بين الحين والآخر في المجتمع عبر مختلف الوسائل.

ودعا خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، حفل اختتام وإعلان الفائزين في المسابقة المحلية للمدارس المشاركة في مشروع التوأمة الإلكترونية لعام 2021، الذي تنفذه مبادرة مدرستي، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، إلى استقاء المعلومات والاخبار من المتخصصين واصحاب العلاقة في المجالات كافة، ولاسيما التعليمية والصحية.

وأكد العجارمة أهمية دور المسؤولين كل في موقعه لإعطاء المعلومة الدقيقة والحقيقية، وعدم ترك المجال لغير العارفين لتصدر المشهد وبث رسائل واخبار مغلوطة، في ظل انتشار العديد من غير المؤهلين ممن يتحدثون عبر وسائل الإعلام دون معرفة ودراية حول قضايا تمس المجتمع.

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