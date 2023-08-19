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السبت، 19-08-2023 10:36 ص

التربية: اعطاء الفاقد التعليمي بالتزامن مع المنهاج الدراسي للطلبة اعتبارا من غداً

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
يعود غداً الاحد نحو مليون و 700 ألف طالب و طالبة؛ إلى المقاعد الدراسية في المدارس الحكومية بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم تقليص عطلتهم لتعويض الفاقد التعليمي .

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن الفاقد التعليمي سيتم اعطائه من أول يوم دراسة بالتزامن مع إعطاء المناهج الدراسية .


وأضاف المساعفة اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أن الفاقد التعليمي سيكون للطلبة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع للمبحثي الرياضيات واللغة العربية .


ولفت أن الفاقد التعليمي لمبحث الرياضيات سيتم اعطائه للطلبة في بداية كل الحصة للمبحث ولمدة 10 دقائق أما الفاقد لمبحث اللغة العربية سيكون بمعدل حصتين خلال الأسبوع مشيراً أن باقي المواد يمكن للمعلم إجراء مراجعة للطلبة في المعلومات السابقة .


وأكد أن تم توريد الكتب الدراسية للمدارس بنسبة 100% وسيتم توزيعها على الطلبة في المدارس الحكومية غداً الأحد .


 




 

 


 

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