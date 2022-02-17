التربية : الرحلات والزيارات المدرسية مستمرة خلال الفصل الدراسي الثاني

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة النشاطات المدرسية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الشناق، استمرار الرحلات المدرسية والزيارات العلمية خلال الفصل الدراسي الثاني.

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وقال الشناق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الزيارات المدرسية العلمية التي تنفذها المدارس تأتي ضمن برنامج وخطة تم إعدادها مسبقا، حيث تبدأ من الفترة الممتدة من الأول من شهر آذار المقبل وحتى نهاية نيسان، وتهدف إلى رفع الثقافة العلمية لدى الطلبة.



وبين أن الرحلات المدرسية إلى المواقع السياحية والأثرية التي ستبدأ خلال الفترة من 21 آذار وحتى 15 ايار المقبل، ستكون متاحة وضمن البرامج المعدة والتي تحدد أياما معينة لمدارس البنين وأخرى لمدارس البنات.



واضاف ان كافة النشاطات المدرسية، سواء الخاصة بالرحلات أو الزيارات العلمية ستكون خاضعة للبروتوكول الصحي مع الالتزام بأوامر الدفاع التي صدرت عن الجهات المعنية في مواجهة جائحة كورونا.



واكد أن الوزارة ستطبق اي تعليمات أو توصيات تصدر عن رئاسة الوزراء فيما يخص الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة خاصة التي تتعلق بالبروتوكول الصحي أو اي إجراءات أو تعديلات تتم عليه.