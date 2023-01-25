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الأربعاء، 25-01-2023 04:16 م

التربية: الطالب الواحد يكلف 750 دينارا في العام الواحد

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أن الطالب الواحد يكلف الوزارة نحو 750 دينارا في العام الواحد.

وقال محافظة خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن نسبة الطلبة في التعليم الخاص تصل إلى 28%.

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وأوضح وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أن كلفة طباعة الكتب المدرسية تقدر بنحو 30 مليون دينار سنويا.

 

وأضاف محافظة أنه يتم طباعة الكتب المدرسية في المطابع الأردنية، لافتا إلى أنه تمت طباعتها في 10 مطابع خلال العام الماضي.

 

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بطرح عطاءات لطباعة الكتب، والعملية تخضع للرقابة من قبل ديوان المحاسبة.

 

وبيّن محافظة أنه لا يمكن أن يبدأ الفصل الدراسي دون أن تكون الكتب المدرسية موجودة، لافتا إلى أن الكتب متوفرة في مستودعات الوزارة ويتم توزيعها على الطلبة بداية كل فصل.

 

 

 




 

 


 

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