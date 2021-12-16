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الخميس، 16-12-2021 04:31 م

التربية : توجه للوزارة لتحسين نتائج التعليم

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - اكدت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات على توجه وزارة التربية والتعليم الرامي إلى تحسين نتائج التعلم وتحقيق الغايات العليا للنظام التربوي والعملية التعليمية التعلمية، مؤكدة أن الوزارة تدرك مدى الحاجة إلى نهج يوجه الممارسات التعليمية إلى الاستناد أكثر على الأدلة العلمية الموجهة أو الدراسات والأدلة التي تدعم السياسات، عوضا عن الاعتماد على التقاليد السائدة والحدس وغيرها من الأساليب غير العلمية.

ولفتت إلى أهمية دور المؤسسات البحثية في المساهمة برسم السياسات واستيعاب متطلبات المرحلة وإثراء البحث العلمي، سعيا لتحديد الطرائق التي تتيح استخدام الأدلة للاسترشاد بها في تعزيز عملية صنع القرار وسد الفجوة بين الأبحاث التجريبية والسياسات.

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