بدء التسجيل لامتحان تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري- بدأ الأربعاء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022/ الامتحان التكميلي، وذلك لكل من تقدم بطلب اشتراك لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان العام لعام 2022 بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام الدراسي 2017/2018 فما بعد.

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وينتهي التسجيل مساء الخميس الموافق 20/10/2022، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وسيكون التسجيل إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق (إي فواتيركم) (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها برفقته صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



وبينت الوزارة أن رسوم الاشتراك لجميع الطلبة المسجلين هي: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.

