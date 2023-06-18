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التربية: زيادة أيام العام الدراسي القادم لمصلحة الطالب وتعويض الفاقد التعليمي

الأحد، 18-06-2023 10:25 ص

التربية: زيادة أيام العام الدراسي القادم لمصلحة الطالب وتعويض الفاقد التعليمي

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد إن زيادة عدد الأيام الدراسة 4 أسابيع للعام الدراسي المقبل 2023/2024 لمصلح الطالب وتعويض الفاقد التعليمي.

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وأضاف المساعفة اليوم الاحد لـ "الوكيل الإخباري" أن الوزارة تعمل على خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة في العام الدراسي القادم وذلك بواقع أسبوعين في الفصل الأول، وأسبوعين في الفصل الثاني.


ونوه أن خطة الفاقد التعليمي ستركز على جوانب ضعف الطالب من الصف الرابع وحتى التاسع وتشمل والمواد الأساسية.


ويبدأ دوام الطلبة في العام الدراسي القادم 2023/2024 يوم الأحد الموافق 20/8/2023.


 




 

 


 

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