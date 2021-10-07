التربية ومبادرة مدرستي تحتفلان بتخرج طلاب مشروع نادي الإعلام

الوكيل الاخباري - رعى مدير النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم، عبدالسلام الشناق، الحفل الختامي الذي أقامته مبادرة مدرستي ومنظمة إيركس، بحضور السفارة الأميركية، لمشروع نادي الأعلام، والذي أقيم اليوم الخميس، لتكريم جهود الطلبة وجميع المعلمين والإدرايين المشاركين في المشروع.



وأشار الشناق، في كلمة له، إلى أهمية التربية الإعلامية أو الثقافة الإعلامية لتوعية الطلبة بالنشر إعلامياً وتدريبهم على التفكير النقدي والتحليلي في تعاملهم مع المنتجات الإعلامية المختلفة.



وأضاف أن شراكة وزارة التربية والتعليم مع مبادرة مدرستي من خلال برنامج نادي الإعلام شجعت على تنشئة المواطنة المسؤولة والعمل الجماعي والحياة الواقعية ورفعت من مهارات التفكير وتنميتها ومكنت الطالب لأن يكون مستهلكاً حكيماً للرسائل الإعلامية من خلال زيادة قدرته على الاتصال والتعبير عن الرأي.

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