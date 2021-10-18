الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها

الحكومة: الدكاكين غير مشمولة بسند أخضر

دراسة آلية لإلغاء المخالفات المتعلقة بوضع الكمامة في المرحلة الماضية

الصحة لـ الوكيل : انحسار حالات التسمم بعد تحديد مصادر التلوث

سورية تناشد للعثور على أوراق ثبوتية فقدتها في تكسي

الإثنين، 18-10-2021 11:08 ص

الأوبئة توصي بخفض أيام إغلاق الشعب المدرسية إلى 5 أيام

طفلة 5


الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن لجنة الأوبئة أوصت بالموافقة على تخفيض عدد أيام إغلاق الشعب الدراسية والتي تحولت للتعليم عن بعد بسبب ظهور إصابات داخل نفس الشعبة من 14 يوماً إلى 5 أيام دوام رسمي.

اضافة اعلان


جاء ذلك بعد اجتماع ضم أمين عام وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أمس الأحد.


وأوضحت الدكتورة قبيلات خلال تصريحات صحفية ، أنه في اليوم الخامس يتوجب على الطلبة الذين تم تعليق دوامهم بسبب ظهور نتائج ايجابية لأقرانهم في ذات الشعبة أن يقوموا بإجراء فحص (PCR) في المراكز الصحية والطالب الذي تثبت نتيجة فحصه سلبي أن يعود للدوام بعد اليوم الخامس وهذا أول تعديل على البروتوكول الصحي الذي كانت قد نشرته وزارة التربية والتعليم
وأشارت الدكتورة قبيلات الى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدارس لا يثير القلق، حيث أن النسبة التراكمية لعدد الإصابات منذ بدء عودة التعليم الوجاهي حتى اليوم بلغت تقريباً 6 آلاف، أما الحالات النشطة والتى لازالت تتلقى العلاج أو تحولت إلى التعليم عن بعد بلغت 2 آلاف.


وفيما يتعلق بالشعب التى تم إغلاقها، قالت الدكتورة قبيلات بلغت 2 بآلاف من مجموع الشعب والبالغ عددها حوالي 82 ألف شعبة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202114154617228507036

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

1597303401764

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

unnamed

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

unnamed

اتفاقية لوضع حلول مبتكرة للوصول للأمن المائي في شمال الأردن

1020212142244806103904

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

6BXzv

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

أخبار متعلقة
حجاوي-1

حجاوي: البلاغ 46 لتنظيم القطاعات

طفيلة 2

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني لعينة من طلبة الفاقد التعليمي

820213184924950869790

لجنة الأوبئة تحذر من نتائج لا تحمد عقباها

المدارس

التربية: التعليم الوجاهي لطلبة المدارس مستمر وثابت

وزارة الماليةةة

محاضرة توعوية حول الشأن المائي

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس