الأوبئة توصي بخفض أيام إغلاق الشعب المدرسية إلى 5 أيام

الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن لجنة الأوبئة أوصت بالموافقة على تخفيض عدد أيام إغلاق الشعب الدراسية والتي تحولت للتعليم عن بعد بسبب ظهور إصابات داخل نفس الشعبة من 14 يوماً إلى 5 أيام دوام رسمي.

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جاء ذلك بعد اجتماع ضم أمين عام وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أمس الأحد.



وأوضحت الدكتورة قبيلات خلال تصريحات صحفية ، أنه في اليوم الخامس يتوجب على الطلبة الذين تم تعليق دوامهم بسبب ظهور نتائج ايجابية لأقرانهم في ذات الشعبة أن يقوموا بإجراء فحص (PCR) في المراكز الصحية والطالب الذي تثبت نتيجة فحصه سلبي أن يعود للدوام بعد اليوم الخامس وهذا أول تعديل على البروتوكول الصحي الذي كانت قد نشرته وزارة التربية والتعليم

وأشارت الدكتورة قبيلات الى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدارس لا يثير القلق، حيث أن النسبة التراكمية لعدد الإصابات منذ بدء عودة التعليم الوجاهي حتى اليوم بلغت تقريباً 6 آلاف، أما الحالات النشطة والتى لازالت تتلقى العلاج أو تحولت إلى التعليم عن بعد بلغت 2 آلاف.



وفيما يتعلق بالشعب التى تم إغلاقها، قالت الدكتورة قبيلات بلغت 2 بآلاف من مجموع الشعب والبالغ عددها حوالي 82 ألف شعبة

