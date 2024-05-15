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الأربعاء، 15-05-2024 11:17 ص

التربية: 4 تخصصات مهنية جديدة العام الدراسي القادم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم المهندس محمود الجداية إن نتائج تصنيفات طلبة الصف التاسع سيتم إصدارها بعد إعلان نتائجهم التحصيلية، متوقعا إصدارها في شهر آب . 

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وأضاف الجداية اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الاخباري" أن 70% من علامة نظام "BTEC" خلال 3 سنوات للصف العاشر والاول ثانوي والثاني ثانوي ستأخذ بعين الاعتبار لطلبة النظام المهني لتحديد مساره بعد التخرج من المدرسة.


وتابع "30% سيتم اعتمادها من الاختبارات التحصيلية في الصف الثاني ثانوي والتي يتقدم فيها طالب التعليم المهني  للمواد الثقافية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن، تربية إسلامية).


وأكد أنه يمكن لطلبة التعليم المهني الدراسة في الجامعات الأردنية بما يتوافق مع تخصصهم، أو الكليات التقنية أو الذهاب لسوق العمل. 


ولفت أن التربية أتاحت 4 تخصصات مهنية جديدة ستطرح العام الدراسي القادم وهي، (البناء، الوسائط الإبداعية، الفن والتصميم، السياحة والسفر) مع مناهج جديدة .


وأشار إلى أن التربية ستختار للطالب التخصص المهني بحسب تحصيله الدراسي بالصف التاسع وبما يتوافق مع ميوله ورغبته.


 




 

 


 

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