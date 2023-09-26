الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملكة تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين

وفاة و5 إصابات بحادث سير مروع في الزرقاء

حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا

الجيش يصدر بيانا حازما بعد إسقاط طائرتين مسيرتين

التعليم العالي تحدد الموعد الرسمي لإعلان نتائج القبول الموحد

قرار لمجلس الوزراء في ضوء التَّعديل على الحكومة

الحكومة تعين ناطقا باسمها

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو

الثلاثاء، 26-09-2023 05:59 م

التعليم العالي تحدد الموعد الرسمي لإعلان نتائج القبول الموحد

file


الوكيل الاخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن الوحدة ستعلن مساء يوم بعد غد الخميس الموافق 28-9-2023 نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، في حين أن الوحدة ستعلن مساء يوم السبت القادم الموافق 30-9-2023. نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.

اضافة اعلان


وأضاف الخطيب بأن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم في حين سيتم لاحقاً نشر نتائج الترشيح  إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.


وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232312322776499459

اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

55

الملكة تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين

الدفاع المدني 4

وفاة و5 إصابات بحادث سير مروع في الزرقاء

القوات المسلحة

الجيش يصدر بيانا حازما بعد إسقاط طائرتين مسيرتين

الخصاونة ٢

قرار لمجلس الوزراء في ضوء التَّعديل على الحكومة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تعين ناطقا باسمها

أخبار متعلقة
42c9efe4-2e00-4a3e-9feb-dc0f7acfc441

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير- رابط

M63A8346

التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة اليوم

M63A8352

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات التجسير للجامعات الرسمية الخميس

M63A8346

التعليم العالي: تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اعتبارا من اليوم

dwar1

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية تفوز بمسابقة أكاديمية حكيم

647ed55d45b63

قرار بشأن عدد مقاعد الطب بالجامعات الأسبوع المقبل