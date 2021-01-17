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الأحد، 17-01-2021 11:39 ص

التعليم العالي تعلن عن أجندة زمنية للاحتفال بمئوية الدولة الأردنية

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاق بين الجامعات الأردنية الرسمية على أجندة زمنية لعقد المؤتمرات التي تضمنتها الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيـس الدولـة الأردنيـة (1921-2021).

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ويأتي الاتفاق بين الجامعات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن كل جامعة ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على عقد هذه المؤتمرات إضافةً إلى الإشراف على تنفيذ جميع البرامج والنشاطات والفعاليات التي ستقوم بها كل جامعة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية، وستتضمن هذه اللجان ممثلين عن وزارة الثقافة.

وأضافت الوزارة بأن هذه الأجندة تضمنت توزيع عقد المؤتمرات في مواعيد زمنية متباينة وموزعة على أشهر العام (2021)، وذلك على النحو الآتي: 

1.  جامعة اليرموك / مؤتمر الأردن والعالم العربي في مئة عام/ في شهر أيار.

2. جامعة الحسين بن طلال / مؤتمر الملك المؤسس : الشخصية والقيادة والتاريخ/ في شهر حزيران.

3.  جامعة آل البيت / مؤتمر نشأة الدولة الأردنية في النصف الأول من القرن العشرين/ في النصف الأول من شهر تموز.

4. جامعة الطفيلة التقنية / مؤتمر الأردن والقضية الفلسطينية والقدس في مئة عام/ في النصف الثاني من شهر تموز.

5.  جامعة البلقاء التطبيقية / مؤتمر تطور التنمية والخدمات العامة في مئة عام/ في النصف الأول من شهر آب.

6.  جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / مؤتمر تطور الإقتصاد الأردني في مئة عام/  في النصف الثاني من شهر آب.

7. جامعة مؤتة / مؤتمر نهضة التعليم الأردني في مئة عام/ في شهر أيلول.

8. الجامعة الأردنية / مؤتمر تطور المجتمع الأردني في مئة عام/ في شهر تشرين الأول.

9.  الجامعة الهاشمية / مؤتمر الأردن و العالم في مئة عام/ في شهر تشرين الثاني.

10.  الجامعة الألمانية الأردنية / مؤتمر الثقافة والفنون في الأردن في مئة عام/ في شهر كانون أول.


 




 

 


 

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