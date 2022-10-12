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الأربعاء، 12-10-2022 04:26 م

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2022 / 2023) ضمن دورة الترشيح الرابعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo )  وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

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وقالت الوزارة إنه سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


وبينت أنه يستطيع أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الفعلي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.


كما يمكن الحصول على إجابة أي سؤال أو استفسار من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان التالي: ([email protected]).


 




 

 


 

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