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الثلاثاء، 29-08-2023 01:42 م

التعليم العالي تناقش زيادة أعداد الجامعات الأردنية المعتمدة في قطر

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الوكيل الاخباري - التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه في حرم الوزارة وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي وفداً من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية ضم كل من : الدكتور خالد عبد الله العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، و الدكتور عبد الله حمد فطيس مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، وحمد بن عبد الله آل محمود الشريف الملحق الثقافي في المملكة.

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وأكد الطرفان خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


وناقش الاجتماع قضايا تهم الطرفين مثل توقيع البرنامج التنفيذي السادس للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي للاتفاق الثقافي بين الأردن وقطر.


 كما تم مناقشة زيادة أعداد الجامعات الأردنية المعتمدة من قبل دولة قطر والمسموح للطلبة القطريين الدراسة فيها، إضافةً إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين العاملين في الجامعات الأردنية والقطرية.


وحضر اللقاء من الجانب الأردني مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، ورناد نوفل مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين.


 




 

 


 

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