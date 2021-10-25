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الإثنين، 25-10-2021 05:38 م

التعميم على غرف التجارة للتقيد بالبروتوكول 15

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري  - طلب وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي من غرف التجارة التعميم على منتسبيها للتقيد بالبروتوكول رقم ( 15) والذي يتعلق باجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في المنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.

وأشار الى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المعنية ستتابع مدى الالتزام بالبروتوكول والاشتراطات الواردة فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين حفاظا على السلامة العامة.

وتم اصدار البروتوكول من قبل وزارة العمل واعتماده من قبل وزارة الصحة.

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