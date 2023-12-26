التوثيق الملكي يصدر كتاب "مديرية الثقافة العسكرية في عهد الملك الحسين بن طلال"

الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الهاشمي، كتابا علميا جديدا تحت عنوان "مديرية الثقافة العسكرية في عهد الملك الحسين بن طلال (1952-1999)".

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وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إن الكتاب يتناول تاريخ مديرية الثقافة العسكرية في عهد المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال منذ نشأتها تحت مسمى قسم الثقافة العسكرية في الجيش العربي عام 1952، وتحويلها إلى مديرية عام 1981 حتى عام 1999 بشكل مفصل وموسع.



وأوضح أن هذا الكتاب يعد باكورة علمية مهمة للباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة الأردنية والمؤسسة العسكرية تحديدا؛ إذ يقدم تفاصيل عن مدارس الثقافة العسكرية ونشاطاتها والشعب التابعة لها، إضافة إلى العلاقات التي ربطتها مع مديريات الجيش العربي المختلفة والمجتمع المحلي والمؤسسات المدنية.



كما يعد تأريخا لمؤسسة عسكرية أدت دورا مهما في تطوير العملية العلمية وتحسينها، ورفد الوطن بالخبرات اللازمة.