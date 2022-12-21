عبيدات: الجامعات تمثل حلقة مهمة في مقاومة الفكر التكفيري

الوكيل الاخباري- قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعات تمثّل حلقة مهمة في مقاومة الفكر التكفيري وكل ما يمكن أن يؤول إلى نموّ الأفكار المتطرفة، وأن الأمر ذاته ينطبق على الأسرة والمدرسة.

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ولفت في بيان للجامعة اليوم الأربعاء، إلى إدراك الجامعة لمسؤوليّتها، وتفهّمها لدورها القاضي بالعمل على معالجة هذه القضايا والإسهام في محاربة الفكر التكفيري والمدمر للشعوب، الذي لا يُمكن تصور أي إيجابية له، مضيفا أن الجامعة تقوم منذ فترة بدراسة البرامج التي تساهم في زيادة الوعي لدى الشباب.



وبين عبيدات أن الجامعة تعتبر هذه البرامج مهمتها؛ حيث عمدت إلى مراجعة مادتي الأخلاقيات والتربية الوطنية، لتواكب المتطلبات الجديدة وما حل من تغييرات اجتماعية ونفسية على الطلبة والمواطنين بشكل عام؛ فالطالب جزء من هذا المجتمع، وتؤثر به التغيرات التي حدثت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا وبسبب الضائقة الاقتصادية والركود العالميين.



وقدم عبيدات، باسمه واسم أسرة الجامعة ممثلة بالهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، التعازي والمواساة لذوي شهداء الواجب والوطن الذين قضوا دفاعا عن أمنه وسلامة مواطنيه.