الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفيها بغزة

الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع القادم -تفاصيل

الأردن ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 1679

جامعة مؤتة ووفد عُماني يبحثان تعزيز العلاقات الأكاديمية

الخميس، 25-04-2024 03:57 م

الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

UVNKNdceC7byhx6C2vff4qOtNz1bIzzKcGAdVoNU


الوكيل الاخباري- عقدت الجامعة الهاشمية، اليوم الخميس، مؤتمرها الطبي الأول بعنوان "التعليم الطبي: الواقع والمستقبل"، والمؤتمر الختامي لبرنامج دبلوم طب الأسرة المدعوم من الإتحاد الأوروبي "إيراسموس بلس".

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية العين الدكتور ياسين الحسبان، الذي رعى فعليات المؤتمر، إنه بالرغم من التقدم الذي حققه القطاع الصحي في الأردن على مدى العقود الثلاثة السابقة فيما يتعلق في تطوير البنى التحتية الصحية وازدياد أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات وتوفير التكنولوجيا الطبية الحديثة، إلا أن ما زالت المخرجات لا ترتقي لمستوى التطلعات، داعيا إلى توحيد الجهود الوطنية واستغلال الفرص، لاتخاذ القرارات وتنفيذها بشجاعة.


وأكد أن المؤتمر يساهم في تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب في الخدمات الصحية ليعكس جودة الأداء ومخرجات القطاع الصحي الأردني، مشيرا لمواكبة المستجدات المعاصرة في التعليم الطبي والمحافظة على التنافسية في تخريج طلاب الطب.


وأضاف الحسبان، أن التعليم الطبي الأردني متميز ويحتل مكانة عالمية من حيث النوعية وعلى مستوى عالمي، رغم تهافت الطلبة والمجتمع على الطب داخليا وخارجيا، مشيرا أن كلية الطب البشري في الجامعة حصلت على تصنيف فئة 5 نجوم بتصنيف الجامعات العالمية QS، وحصلت على الترتيب 701-720 على مستوى العالم الأسبوع الماضي، لقوة برنامجها الدراسي وجودة مخرجاتها التعليمية الطبية.


بدوره، قال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، إن المؤتمر ينسجم مع رؤية الجامعة في تطوير أساليب التعليم الطبي في كلياته الصحية؛ ليصبح التدريس فيها موجها نحو المريض وليس التخصص أو الأستاذ.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1714050467414

جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الكيماوية

WhatsApp Image 2024-04-25 at 4.01.14 PM

تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

1714045342709

الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف

487216_8_1699433011

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

1714048677719

تخريج دورتي تدريب مهني للمصابين العسكريين وذويهم

1714046720763

إنشاء نظام موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل

أخبار متعلقة
3322444

إرادة ملكية بتعيين الحياري رئيسًا للجامعة الهاشميّة

الصفدي

الصفدي: الاتحاد الأوروبي قدم 900 مليون يورو مساعدات للأردن في 6 أشهر

WhatsApp Image 2024-04-15 at 2.37.01 PM

التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور خالد هشام الحياري رئيساً للجامعة الهاشمية

240391084_4568466696537701_4878101334215120894_n

"طب الهاشمية" يحقق المرتبة 701-720 في تصنيف كيو أس

1709027305531

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفدا من معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة

1 (63)

وفاة عميد كلية الهندسة الأسبق في الجامعة الهاشمية