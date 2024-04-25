الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

الوكيل الاخباري- عقدت الجامعة الهاشمية، اليوم الخميس، مؤتمرها الطبي الأول بعنوان "التعليم الطبي: الواقع والمستقبل"، والمؤتمر الختامي لبرنامج دبلوم طب الأسرة المدعوم من الإتحاد الأوروبي "إيراسموس بلس".

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وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية العين الدكتور ياسين الحسبان، الذي رعى فعليات المؤتمر، إنه بالرغم من التقدم الذي حققه القطاع الصحي في الأردن على مدى العقود الثلاثة السابقة فيما يتعلق في تطوير البنى التحتية الصحية وازدياد أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والخدمات وتوفير التكنولوجيا الطبية الحديثة، إلا أن ما زالت المخرجات لا ترتقي لمستوى التطلعات، داعيا إلى توحيد الجهود الوطنية واستغلال الفرص، لاتخاذ القرارات وتنفيذها بشجاعة.



وأكد أن المؤتمر يساهم في تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب في الخدمات الصحية ليعكس جودة الأداء ومخرجات القطاع الصحي الأردني، مشيرا لمواكبة المستجدات المعاصرة في التعليم الطبي والمحافظة على التنافسية في تخريج طلاب الطب.



وأضاف الحسبان، أن التعليم الطبي الأردني متميز ويحتل مكانة عالمية من حيث النوعية وعلى مستوى عالمي، رغم تهافت الطلبة والمجتمع على الطب داخليا وخارجيا، مشيرا أن كلية الطب البشري في الجامعة حصلت على تصنيف فئة 5 نجوم بتصنيف الجامعات العالمية QS، وحصلت على الترتيب 701-720 على مستوى العالم الأسبوع الماضي، لقوة برنامجها الدراسي وجودة مخرجاتها التعليمية الطبية.



بدوره، قال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، إن المؤتمر ينسجم مع رؤية الجامعة في تطوير أساليب التعليم الطبي في كلياته الصحية؛ ليصبح التدريس فيها موجها نحو المريض وليس التخصص أو الأستاذ.