"طب الهاشمية" يحقق المرتبة 701-720 في تصنيف كيو أس

الوكيل الإخباري - حصلت كلية الطب في الجامعة الهاشمية في تخصص دكتور في الطب، على ترتيب عالمي بالفئة (701-720) للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل الجامعات في التخصصات الاكاديمية، وذلك حسب تصنيف "كيو أس" العالمي للتخصصات.

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وأشاد رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عوني اطرادات بهذا التميز لطب الهاشمية إدارةً وكوادرًا وطلبة، بتحقيق هذه المرتبة العالمية المرموقة ضمن أفضل كليات الطب في العالم بمخرجاتها التعلمية وكوادرها الأكاديمية والبحثية والفنية والإدارية وتجهيزاتها المخبرية والصفية وخططها الدراسية ومساراتها التدريبية وتشبيكها المحلي والدولي.



وأكد أن الجامعة ومن خلال خططها الاستراتيجية ماضية في مواصلة شمول تخصصاتها الأكاديمية في هذا التصنيف الدولي وغيرها، للارتقاء بمستوى التعليم والبحث في كافة المجالات العلمية في الجامعة.



من جهته، أشار نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة والتواصل الدولي الدكتور محمد المشاعلة، إلى أن هذا التميز المرموق ما هو إلا نتيجة التكاتف الجمعي في كلية الطب وضمن خطط التطوير الأكاديمي التي تتبناها الجامعة من خلال عمادة التطوير الأكاديمي، مما يؤكد جودة مخرجات التعليم في الكلية والجامعة والسمعة الأكاديمية والتوظيفية المرموقة لكلية الطب.



بدوره أفاد عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي الدكتور محمود صمادي، بأن هذا التصنيف، الذي تطلقه سنويًا المؤسسة البريطانية "كيو أس"، يعتبر من التصنيفات الأكثر تأثيرًا والأهم في مجال تصنيف التخصصات في العالم ضمن معايير السمعة الأكاديمية التوظيفية والأبحاث العلمية والتشبيك الدولي ومعامل التأثير للأبحاث.