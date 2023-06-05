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الإثنين، 05-06-2023 12:03 م

الجمارك تنظم ورشة عمل حول "الممارسات الجمركية في مجال المكافحة والضبطيات"

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الوكيل الإخباري - مندوباً عن مدير عام دائرة الجمارك الأردنية افتتح مساعد المدير العام للشؤون الإدارية عميد جمارك الدكتور عناد الطعاني ورشة تدريبية حول "الممارسات الجمركية في مجال المكافحة والضبطيات " في مركز التدريب الاقليمي والتي تستمر لمدة خمس أيام بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية برنامج ضمن (COPES) وبتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS)لخمسة عشر موظفاً جمركياً.

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واشتملت ورشة العمل على عدة مواضيع حول مراقبة التجارة الاستراتيجية، واستهداف وفحص الركاب، والممارسات السليمة في مكافحة جرائم المطارات، والأدوات التحقيقية وطرق الاخفاء، وايداع البضائع والتخلص منها، والتعامل مع المخبرين وغيرها من القضايا الجمركية.


وقال الطعاني ان هذه الدورات تعد حلقة الوصل ما بين الأهداف والخطط المستقبلية لدائرة الجمارك وتساهم ورشة العمل في توفير التدريب لعدد من الكوادر الجمركية على احدث التقنيات لجمع الأدلة والضبط واجراء التحقيقات والمخاطر المرتبطة بالتهديدات الامنية.


ومن جهة اخرى شكرت مدير مركز التدريب الأقليمي عميد جمارك منال نصير منظمة الجمارك العالمية والمدربين على دعمهم المتواصل لصقل مهارات الكوادر الجمركية بما يخدم مصلحة العمل وفقاً لافضل الممارسات الجمركية.

 




 

 


 

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