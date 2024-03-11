الأمن: القبض على المطلوب الأخطر في الكرك بعد مقاومة شديدة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة داهمت صباح اليوم مكان وجود مطلوب خطر ومسلح ويُعد المطلوب الأخطر في محافظة الكرك وتمكّنت من إلقاء القبض عليه بعد مقاومة شديدة وتبادل لإطلاق النار وأُسعف للمستشفى إثر إصابته .



وفي التفاصيل، أكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ مُدّة متابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية حول ذلك الشخص المصنف بالخطر جداً والمسلح و نشاطاته وتحركاته لمداهمته وإلقاء القبض عليه، إذ تم صباح اليوم تحديد موقعه ووضعت خطة لمداهمته.



وتابع الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بادر فور مشاهدته القوّة الأمنيّة بإطلاق عيارات نارية بشكل كثيف باتجاههم، إذ تم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك والرد عليه لحين السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه وأُسعف للمستشفى إثر إصابته لتلقي العلاج فيما ضبط شخص آخر كان برفقته وضُبط بحوزته سلاحان ناريان أوتوماتيكيان وكمية كبيرة من العتاد وكمية من مادة الكريستال المخدرة وبودرة الجوكر وثلاث قنابل صوتية، وأشار إلى أنّ ذلك المطلوب بحقه 76 طلباً، وقيود أمنيّة بقضايا الاتجار بالمخدرات وتشكيل عصابات الأشرار وغيرها.



وتؤكد مديرية الأمن العام أنها مستمرة بملاحقة ومتابعة كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة وتجارها ومروجيها ومهربيها بحزم ودون تهاون، لحماية المجتمع من شرورهم واطماعهم ومنعهم من نشر تلك السموم بين أفراد المجتمع.

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